Украинские дроны атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии

Украинские дроны атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии2
- 13.10.2025, 8:34
- 3,540
Зарево видно за десятки километров.
Поздно вечером воскресенья, 12 октября, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии. На месте удара вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщают российские и местные Telegram-каналы.
Отмечается, что взрывы на нефтебазе прогремели около 23:30.
Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает, что, вероятно, была поражена также электроподстанция Кафа вблизи Феодосии.
НПЗ в Феодосии является крупнейшим в оккупированном Крыму, с пропускной способностью в 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции. Ранее он уже подвергался украинским атакам.