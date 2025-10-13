закрыть
Украинские дроны атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии

  • 13.10.2025, 8:34
Зарево видно за десятки километров.

Поздно вечером воскресенья, 12 октября, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии. На месте удара вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают российские и местные Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывы на нефтебазе прогремели около 23:30.

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает, что, вероятно, была поражена также электроподстанция Кафа вблизи Феодосии.

НПЗ в Феодосии является крупнейшим в оккупированном Крыму, с пропускной способностью в 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции. Ранее он уже подвергался украинским атакам.

