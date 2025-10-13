Генсек НАТО высмеял «сломанную» подводную лодку РФ вблизи Франции 4 13.10.2025, 18:41

6,490

Марк Рютте вспомнил роман «Охота за «Красным Октябрем».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял техническое состояния подводного флота РФ. В частности, он назвал одну из российских подводных лодок «сломанной», и пошутил, что та «ковыляет домой».

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Рютте говорится о российской дизельной субмарине «Новороссийск», которую на днях заметили у побережья Франции. Россия заявила, что лодка якобы не имеет неисправностей и поднялась на поверхность для соблюдения правил навигации.

В то же время власти Нидерландов сообщили, что «Новороссийск» видели на буксире в Северном море, что идет в разрез с российским заявлением.

Генсек НАТО подчеркнул, что РФ фактически потеряла военно-морское присутствие в Средиземном море.

«Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая ковыляет домой с патрулирования», - заявил Рютте.

Он также отметил, что нынешняя ситуация напоминает скорее комедию, а не шпионскую драму, вспомнив роман Тома Клэнси «Охота за «Красным Октябрем».

«Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика», - сказал Рютте.

