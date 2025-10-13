Генсек НАТО высмеял «сломанную» подводную лодку РФ вблизи Франции

Генсек НАТО высмеял «сломанную» подводную лодку РФ вблизи Франции4
Марк Рютте вспомнил роман «Охота за «Красным Октябрем».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял техническое состояния подводного флота РФ. В частности, он назвал одну из российских подводных лодок «сломанной», и пошутил, что та «ковыляет домой».
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении Рютте говорится о российской дизельной субмарине «Новороссийск», которую на днях заметили у побережья Франции. Россия заявила, что лодка якобы не имеет неисправностей и поднялась на поверхность для соблюдения правил навигации.
В то же время власти Нидерландов сообщили, что «Новороссийск» видели на буксире в Северном море, что идет в разрез с российским заявлением.
Генсек НАТО подчеркнул, что РФ фактически потеряла военно-морское присутствие в Средиземном море.
«Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая ковыляет домой с патрулирования», - заявил Рютте.
Он также отметил, что нынешняя ситуация напоминает скорее комедию, а не шпионскую драму, вспомнив роман Тома Клэнси «Охота за «Красным Октябрем».
«Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика», - сказал Рютте.