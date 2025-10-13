Рыбак нашел одно из крупнейших сокровищ в истории Швеции 13.10.2025, 21:38

1,352

Иллюстрационное фото

Клад насчитывает почти 20 тысяч предметов.

В Швеции сделали беспрецедентное археологическое открытие — неподалеку от Стокгольма обнаружен один из крупнейших в стране серебряных кладов, насчитывающий до 20 000 предметов, датированных XII веком.

Об этом сообщила администрация Стокгольмского округа.

Сокровище нашел местный рыбак, который искал наживку возле своего летнего дома. Внутри поврежденного медного котла он наткнулся на массивную коллекцию серебряных украшений и монет общим весом около 6 килограммов. По словам специалистов, такое количество драгоценных металлов свидетельствует, что клад принадлежал состоятельному человеку.

«Это, вероятно, одно из крупнейших средневековых серебряных достояний, найденных в Швеции. Мы не имеем никаких других подобных находок из Стокгольма», — отметила София Андерссон, антиквар из Окружного административного совета.

Среди артефактов — многочисленные монеты с надписью KANUTUS — латинским именем короля Кнута, который правил в XII веке и ввел собственную денежную систему. Некоторые из монет — так называемые «епископские», отчеканенные специально для церкви. На них изображены священники с посохом, что подчеркивает тесную связь между духовной властью и королевским двором.

Археологи предполагают, что владельцы спрятали свои ценности во время политической нестабильности, которая охватила Швецию в тот период. Вероятно, они не смогли вернуться, а сокровище оставалось скрытым более 800 лет.

Место находки держат в тайне из соображений безопасности. Артефакты уже передали на изучение в Национальный совет по охране культурного наследия, который определит их дальнейшую судьбу. Государство также планирует вознаградить мужчину, который сообщил о находке.

Несмотря на материальную ценность, главная значимость открытия заключается в историческом контексте: оно проливает свет на сложные социальные и религиозные процессы в Швеции эпохи становления монархии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com