В Минске пропал 13-летний школьник
- 13.10.2025, 21:47
Подросток после школы ушел в неизвестном направлении.
В Минске разыскивается 13-летний Корзан Андрей Александрович, который после школы ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Подросток 13 октября после школы ушел в неизвестном направлении и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Средств связи при себе у него нет.
Приметы школьника: на вид 13−14 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, стрижка короткая.
Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, брюки темно-серые в клетку, темно-серые полуботинки.
Если вам известно местонахождение мальчика, просьба сообщить по телефонам:
8029−598−35−41;
8017−239−63−39;
102.