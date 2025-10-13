закрыть
13 октября 2025, понедельник, 22:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске пропал 13-летний школьник

  • 13.10.2025, 21:47
В Минске пропал 13-летний школьник

Подросток после школы ушел в неизвестном направлении.

В Минске разыскивается 13-летний Корзан Андрей Александрович, который после школы ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Подросток 13 октября после школы ушел в неизвестном направлении и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Средств связи при себе у него нет.

Приметы школьника: на вид 13−14 лет, рост 155−160 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, стрижка короткая.

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, брюки темно-серые в клетку, темно-серые полуботинки.

Если вам известно местонахождение мальчика, просьба сообщить по телефонам:

8029−598−35−41;

8017−239−63−39;

102.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский