Кремль нашел способ бросить на войну еще 2 миллиона россиян 14.10.2025, 5:40

На фронт начнут отправлять резервистов.

Российские власти готовятся привлечь к службе в армии огромный мобилизационный резерв Минобороны РФ, который был создан указом Владимира Путина в 2015 году.

В понедельник правительство одобрило законопроект, который разрешит президенту РФ использовать резервистов без объявления военного положения и мобилизации в контртеррористических операциях (КТО) и военных конфликтах, в том числе за рубежом.

Это позволит задействовать для нужд армии до 2 миллионов человек, сообщил RTVI первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев. «Мы ведь ведем самые настоящие и весьма масштабные боевые действия, но при этом официально война не объявлена. И эти юридические тонкости ограничивали возможность для маневра для Минобороны, сейчас они устранены», — сказал депутат.

Речь идет о людях, которые «добровольно служили в армии», получая за это довольствие, различные выплаты и льготы, а теперь находятся в резерве, также получая за это денежные доплаты и льготы. Этих людей будут привлекать «в гораздо большем количестве случаев, чем раньше», и это «вполне нормально, особенно учитывая ситуацию, в которой сейчас находится наша страна», подчеркнул Журавлев.

Согласно законопроекту, для резервистов будут проходить «специальные сборы» для выполнения «задач в области обороны» сроком не более 2 месяцев. Соответствующие поправки будут внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих».

Изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на пребывающих в запасе, пояснил РБК зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. При этом задачи, в которых будут задействованы резервисты, могут самыми разными — вплоть до украинского фронта. В законе есть пункт об использовании резерва за пределами России, а это касается, например, Сумской или Харьковской области — там идут боевые действия, но они де-юре находятся за пределами страны, сообщил глава оборонного комитета Думы Андрей Картаполов.

Инициатива выглядит как страховка на случай, если мобилизацию завершат, а людей потребуется больше, чем можно набрать в рамках призыва, сказал «Агентству» основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин: «Кажется, они просто себе развязывают руки, как бы еще и таким способом дают себе свободу действий».

По действующему законодательству, россиян, состоящих в мобилизационном резерве, можно привлекать к реальным боевым действиям только в рамках мобилизации, и для этого нужны комиссии по мобилизации, которые не действуют с 2023 года, отмечает правозащитник Артем Клыга. «Мы видим, что власти избегают второй волны мобилизации, поэтому им нужна иная процедура, в рамках которой они смогут использовать мобилизационный резерв», — сказал Клыга.

По словам Картаполова, в мобилизационном резерве состоят люди, которые либо имеют учетную воинскую специальность, либо те, которые подписали с Минобороны контракт. «Они подписывают контракт, получают за это определенное денежное вознаграждение и продолжают исполнять свои [рабочие] обязанности на гражданке. Но в случае необходимости они подлежат первоочередному приглашению в военный комиссариат и направлению на сборы, на другие различные мероприятия», — пояснил Картаполов. Он добавил, что сейчас в граничащих с Украиной регионах находятся множество граждан, состоящих в мобилизационном резерве.

Согласно указу Путина о создании мобилизационного резерва, в него включаются люди, заключившие контракт с Минобороны. Первый контракт заключается на три года. Резервисты ежегодно проходят военные сборы, на это время за ними закрепляются рабочие места, а работодателям выплачиваются компенсации за отсутствие сотрудников.

