Что означает доктрина Трампа «мир через силу» 14.10.2025, 13:05

Дональд Трамп

Президент США уверен в своей способности заключать мирные соглашения.

Президент США Дональд Трамп представил свою внешнеполитическую доктрину «мир через силу», выступая в кнессете после подписания мирного соглашения по Газе. Он назвал достигнутый с Израилем и ХАМАС договор доказательством эффективности своей стратегии, основанной на демонстрации мощи и умении заключать сделки, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Это все, чем я занимаюсь в жизни — я заключаю сделки», — сказал Трамп, выступая в Шарм-эш-Шейхе рядом с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Трамп отметил, что вопреки прогнозам своих оппонентов, он «всегда был противником войн», а его цель — добиваться мира через силу и переговоры. В качестве примера он привел не только Газу, но и «семь других соглашений — от Армении и Азербайджана до Индии и Пакистана».

Особое внимание президент США уделил Ирану, поблагодарив Тегеран за «доброе отношение к сделке по Газе» и выразив уверенность, что «мир с участием США неизбежен». «Мы готовы, когда вы будете готовы. Это будет лучшее решение, которое Иран когда-либо принимал», — заявил Трамп.

Критики, однако, отмечают, что перемирие далось дорогой ценой. По данным властей Газы, число погибших превысило 67 тысяч человек. Сам Трамп ответил: «Израиль должен был показать силу. Только сила привела к миру».

Говоря об Украине, президент подтвердил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским передачу американских крылатых ракет Tomahawk — шаг, которого избегал Джо Байден. По словам Трампа, его доктрина требует решительности и риска: «Мы остановили главного спонсора террора [Иран], не позволив ему получить ядерное оружие. Если бы не это — никакого мира бы не было».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com