Долги предприятий за год выросли почти на треть 14.10.2025, 15:00

Речь идет про десятки миллиардов рублей.

В январе — августе 2025 года рентабельность реализованной белорусскими предприятиями продукции составила 8,4% — на 0,3 процентного пункта больше, чем за восемь месяцев 2024-го (8,1%), следует из проведенного «Позiркам» анализа данных Национального статистического комитета.

Рентабельность продаж — 6,9% (6,7%; +0,2 п.п.).

По официальным данным Белстата, дебиторская задолженность (долги предприятию) на 1 сентября составила 96,9 млрд рублей (73,8 млрд; +31,3%), в том числе просроченная — 10,8 млрд (9,7 млрд; +11,3%).

Кредиторская задолженность (долги предприятия) достигла 115,4 млрд рублей (87,7 млрд; +31,6%), в том числе просроченная — 12,4 млрд (9,8 млрд; +26,5%).

Задолженность по рублевым и валютным кредитам, выданным банками юридическим лицам, на 1 августа 2025 года составила 61 млрд 172,3 млн рублей, свидетельствуют данные регулятора.

Актуальная сумма долга на 12,4% больше, чем было на 1 августа 2024-го (54 млрд 404,5 млн рублей), и на 3,8% больше, чем на 1 января 2025-го (58 млрд 952,8 млн).

Просроченная задолженность на 1 августа составила 255,3 млн рублей (+4,5%). На 1 января она составляла 733,5 млн рублей (снижение почти в 2,9 раза).

