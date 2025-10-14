Белоруску назначили управлять замком во Франции
- 14.10.2025, 21:17
Этот замок впервые упоминается в исторических документах в XIII веке.
Живущая во Франции белоруска Екатерина Мамлина стала управляющей замком Кастель Новель, который находится недалеко от города Брив-ла-Гайярд в департаменте Коррез, регион Новая Аквитания. Об этом сообщает сайт «Беларусь и мир».
Наша соотечественница, увлекающаяся всем старинным, переехала в Париж в юношеском возрасте, чтобы продолжить изучение истории искусств.
Познакомившись с городом и хорошо узнав его, девушка работала гидом для иностранных туристов. Постепенно стала открывать для себя великолепные исторические достопримечательности страны, а затем однажды, совершенно случайно, посетила Коррез и влюбилась в него.
После пандемии COVID Екатерина решила бросить все и обосноваться здесь.
Сначала женщина работала продавщицей. Но любовь к истории не оставила ее. Поэтому спустя некоторое время Екатерина устроилась на работу в замок Кастель Навель, затем стала руководить соседним замком Тюрен, и, наконец, вернулась в Кастель Новель уже в качестве директора.
Этот замок впервые упоминается в исторических документах в XIII веке. Самая старая часть была возведена в средние века, затем со временем добавлялось остальное. Ближе к нынешнему времени здания реконструировались.
Во время Столетней войны замок на время захватывали англичане. Около 350 лет он находился в собственности рода Обюссон. Одним из последних владельцев был Анри де Жувенель, муж Колетт — писательницы, создавшей здесь несколько романов.
С середины 20 века Кастель Новель стал использоваться как гостиница с рестораном. В самом замке насчитывается 26 комнат, еще 10 — в расположенном рядом коттедже. Есть бассейн и теннисный корт. Вокруг находится парк площадью 16,5 гектара.