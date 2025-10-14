закрыть
Белоруску назначили управлять замком во Франции

  • 14.10.2025, 21:17
Белоруску назначили управлять замком во Франции
Фото: Facebook

Этот замок впервые упоминается в исторических документах в XIII веке.

Живущая во Франции белоруска Екатерина Мамлина стала управляющей замком Кастель Новель, который находится недалеко от города Брив-ла-Гайярд в департаменте Коррез, регион Новая Аквитания. Об этом сообщает сайт «Беларусь и мир».

Екатерина Мамлина. Фото: Facebook

Наша соотечественница, увлекающаяся всем старинным, переехала в Париж в юношеском возрасте, чтобы продолжить изучение истории искусств.

Познакомившись с городом и хорошо узнав его, девушка работала гидом для иностранных туристов. Постепенно стала открывать для себя великолепные исторические достопримечательности страны, а затем однажды, совершенно случайно, посетила Коррез и влюбилась в него.

После пандемии COVID Екатерина решила бросить все и обосноваться здесь.

Сначала женщина работала продавщицей. Но любовь к истории не оставила ее. Поэтому спустя некоторое время Екатерина устроилась на работу в замок Кастель Навель, затем стала руководить соседним замком Тюрен, и, наконец, вернулась в Кастель Новель уже в качестве директора.

Этот замок впервые упоминается в исторических документах в XIII веке. Самая старая часть была возведена в средние века, затем со временем добавлялось остальное. Ближе к нынешнему времени здания реконструировались.

Фото: Facebook

Во время Столетней войны замок на время захватывали англичане. Около 350 лет он находился в собственности рода Обюссон. Одним из последних владельцев был Анри де Жувенель, муж Колетт — писательницы, создавшей здесь несколько романов.

С середины 20 века Кастель Новель стал использоваться как гостиница с рестораном. В самом замке насчитывается 26 комнат, еще 10 — в расположенном рядом коттедже. Есть бассейн и теннисный корт. Вокруг находится парк площадью 16,5 гектара.

Фото: Facebook
