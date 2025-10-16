Трамп представил проект триумфальной арки в Вашингтоне 5 16.10.2025, 17:41

Фото: Getty Images

Ее уже окрестили «Аркой Трампа».

Президент США Дональд Трамп представил планы строительства масштабной триумфальной арки в Вашингтоне, приуроченной к 250-летию независимости США, которое будет отмечаться в следующем году, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Во время ужина с донорами в Восточном зале Белого дома Трамп показал гостям макеты и визуализации будущего сооружения, отметив: «У нас есть три варианта — маленький, средний и большой… Конечно, большой выглядит лучше всех».

Арка, уже прозванная журналистами «Аркой Трампа», по плану будет возведена напротив «Мемориала Линкольна», на круговой площади Мемориала, с ориентацией в сторону Белого дома. На пресс-конференции Трампа спросили, кому будет посвящено сооружение. «Мне. Это будет прекрасно», — ответил президент, подтвердив, что проект станет символом новой эпохи.

Архитектор Николя Лео Шарбонно ранее опубликовал акварельное изображение арки, заявив, что «Америке нужна своя триумфальная арка», посвященная Дню независимости 2026 года. Помимо этого, Трамп рассказал о строительстве нового бального зала Белого дома стоимостью около 200 миллионов долларов, который, по его словам, уже почти завершен и сможет вместить до 999 человек.

Президент поблагодарил доноров за финансирование и добавил, что оставшиеся средства, вероятно, направят на реализацию проекта арки.

