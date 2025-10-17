«Займете место какого-то ребенка» 17.10.2025, 10:10

1,054

Белоруска попыталась пройти ЦТ, чтобы проверить знания, — в вузе ее «попросили не регистрироваться».

Давно окончившая школу белоруска попыталась пройти ЦТ по русском языку, чтобы проверить знания, но в вузе ее «попросили не регистрироваться» — мол, женщина займет место какого-то абитуриента. «Смартпресс» рассказывает, законно ли это.

45-летняя жительница Рогачева Елена в прошлом году захотела проверить свои знания и решила без подготовки сдать экзамен по русскому языку, который «прекрасно знала в школе».

«Поехала в гомельский вуз, чтобы записаться на ЦТ по русскому языку, но меня попросили не регистрироваться. При этом уточнили, что не имеют права мне отказать, но «лучше не надо, ведь я займу место какого-то ребенка и отниму у него шанс», — рассказала Елена.

Белоруска послушалась женщину из приемной комиссии, но решила выяснить, можно ли «возрастным людям» попробовать сдать экзамен по любому предмету «просто потому, что хочется».

Как пишет «Смартпресс», на централизованное тестирование (ЦТ) действительно можно записаться в любом возрасте — по закону ограничений нет. Участие в ЦТ не связано с поступлением в вуз: человек имеет право просто сдать экзамен и получить сертификат.

Просьба «не регистрироваться» — это самодеятельность комиссии: никто не имеет права отказать в сдаче теста, если человек подает документы в установленные сроки.

К тому же это никого не лишает места. Система не имеет «квот» на абитуриентов: баллы сдавшего тест человека просто фиксируются в базе. Если потом он не будет участвовать в конкурсе на поступление — никто не пострадает.

Получив отказ на регистрацию в приемной комиссии, можно пожаловаться в Министерство образования.

