Новый учебник по истории будет рассказывать школьникам о попытке свержения режима Лукашенко 17.10.2025, 18:10

Белорусам напомнят о революции 2020-го года.

Школьникам будут рассказывать о «попытке государственного переворота» и «вмешательстве Запада во внутренние дела» Беларуси. Такие темы есть в новом учебнике «История Беларуси в контексте Всемирная истории» для учащихся 11 класса, передает «Еврорадио».

«В стране отрабатывалась одна из форм «цветных революций». Особенно сильное давление оказывалось в информационном пространстве (интернет-порталах, социальных сетях)», — пишут в учебнике.

События 2020-го там называют «попыткой государственного переворота», в случае успеха которого оппозиция якобы обратилась бы «за помощью к США и ЕС для проведения новых выборов или военного вмешательства».

