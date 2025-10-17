Новый учебник по истории будет рассказывать школьникам о попытке свержения режима Лукашенко
- 17.10.2025, 18:10
Белорусам напомнят о революции 2020-го года.
Школьникам будут рассказывать о «попытке государственного переворота» и «вмешательстве Запада во внутренние дела» Беларуси. Такие темы есть в новом учебнике «История Беларуси в контексте Всемирная истории» для учащихся 11 класса, передает «Еврорадио».
«В стране отрабатывалась одна из форм «цветных революций». Особенно сильное давление оказывалось в информационном пространстве (интернет-порталах, социальных сетях)», — пишут в учебнике.
События 2020-го там называют «попыткой государственного переворота», в случае успеха которого оппозиция якобы обратилась бы «за помощью к США и ЕС для проведения новых выборов или военного вмешательства».