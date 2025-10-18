Белорусы «атаковали» лукашистов из-за алиментов 1 18.10.2025, 16:03

1,336

Мужчины требуют ввести ограничения.

Жительница Молодечно поставила «сенатора» Дмитрия Жука перед проблемным вопросом о алиментах. Она предложила внести изменения в законодательство, чтобы решить возникающие трудности с этими выплатами, пишет «Зеркало».

А от «сенатора» Валентина Бойко потребовали ввести требование, чтобы алименты шли по целевому назначению — тратились на несовершеннолетних детей. И это не единственное подобное обращение по расходу этих денег. Их члены «совета республики» получили во время так называемых прямых телефонных линий, которые касались семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи.

Так на телефонную линию «сенатора» Жука обратилась жительница Молодечно. Она обратила внимание на то, что нередко отцы-алиментщики задерживают выплаты по исполнительному листу.

«По нашему законодательству за просрочку оплаты алиментов предусмотрена неустойка в размере 0,3% за каждый день. Налоговый кодекс данные иски не трактует как льготируемые, — рассказала женщина. — В связи с чем возникают трудности при подаче исковых заявлений. Отдельные суды принимают исковые заявления без оплаты госпошлины, но бывает и так, что иски лежат без движения, пока не будет уплачена госпошлина. Причем в размере 5% от суммы исковых требований. Иногда сумма выходит неподъемная. По-моему мнению, это несправедливо, ведь мать с ребенком и так не получают алименты, но надо оплатить госпошлину, чтобы образумить нерадивого отца».

Женщина предложила «четко прописать эту отдельную льготу в законе».

Тем временем житель Гродно обратился к «сенатору» Валентину Бойко из-за алиментов. Он предложил внести изменения в кодекс о браке и семье. Его идея — прописать требование, чтобы «обеспечивались гарантии по целевому использованию алиментов на несовершеннолетних детей от заработной платы и иных доходов».

От «сенатора» Игоря Жука потребовали обратить внимание на вопрос траты алиментов. Белорус выразил обеспокоенность тем фактом, что значительная часть, перечисленных на содержание ребенка, может расходоваться не по назначению».

