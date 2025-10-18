«Над Лукашенко издеваются в открытую» 18.10.2025, 16:21

Белорусы заметили интересую тенденцию.

В Минске Лукашенко показали странный белорусский робот-пылесос.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:

«Упустили возможность сделать его первыми в мире. Взять коробку из-под обуви «Марко», поставить колеса от тележки из маркета и привод от МТЗ. Илон Маск от зависти захлебнулся бы».

«Какое убожество! Какой стыд!»

«По-ходу, над ним уже издеваются в открытую, веселят народ. Пора открывать международную выставку, как в СССР».

«Очередная показуха перед диктатором».

«Испанский стыд. Больше и сказать нечего. Как в песне: «Я его слепила из того, что было».

«Собрались идиоты показывать выжившему из ума престарелому диктатору достижения белорусского «роботостроения» из крашеной фанеры и пенопласта».

«Вы еще размеры батарейки для этого чудо-пылесоса не видели».

