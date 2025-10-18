закрыть
18 октября 2025, суббота, 19:35
Летчик объяснил, как россияне сбили свой же самолет над Крымом

2
  • 18.10.2025, 18:40
  • 3,278
Летчик объяснил, как россияне сбили свой же самолет над Крымом

«Очень болезненный удар».

В ночь на 17 октября россияне сбили собственный самолет Су-30СМ над временно оккупированным Крымом. Избежать «дружественного огня» было сложно. В частности, на территории полуострова у врага размещены зенитно-ракетные комплексы, локаторы, которые зажаты с двух сторон морями.

Такое мнение в эфире «24 Канала» озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, в целом Крым – это один из самых легких механизмов начала освобождения украинских территорий.

К теме В ВМС рассказали, какой именно самолет Россия сбила над Крымом

- Крым – это один из самых легких механизмов начала освобождения наших территорий. Потому что негде развернуться. С двух сторон зажаты морями. Натыкано зенитно-ракетных комплексов, локаторов. ПВО с авиацией не расходятся, поэтому и сбивают, – подчеркнул он.

Что для врага означает потеря Су-30СМ?

Роман Свитан отметил, что Су-30 – это один из линейных хороших российских самолетов. На базе Су-27М оккупанты разработали Су-30, Су-34, Су-35. У них есть примерно по 100 единиц каждой из этих машин.

- Потеря даже одной машины – это для россиян достаточно серьезный и болезненный удар. Они делают их в год немного. В основном изготавливают Су-34, потому что это бомбардировщик. Поэтому если они теряют Су-30 или Су-35, то быстро не восстанавливают, – объяснил военный эксперт.

