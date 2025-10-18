Названы лучшие смартфоны Samsung в 2025-ом году 2 18.10.2025, 20:12

Эксперты выбрали семь самых удачных моделей.

Смартфоны Samsung Galaxy стали лидерами продаж в третьем квартале 2025 года, заставив Apple и Xiaomi «пасти задних». Редакторы Tom's Guide отобрали лучшие телефоны корейского бренда, которые рекомендуются к покупке прямо сейчас.

В списке есть все: не только доступный и флагманский Galaxy, но и аж две складных модели. Вот семь самых сбалансированных устройств.

Galaxy S25 Ultra – лучший Samsung в целом. Это флагман без компромиссов: у него крепкий титановый корпус, превосходные камеры, очень долгое время автономной работы и производительность, которой хватит на 5 лет. Единственный минус – он по-прежнему стоит 1299 долларов, что делает его недоступным для многих пользователей.

Galaxy S25 – лучший Samsung для большинства людей. Эта компактная модель стоит на $500 дешевле, но предлагает ту же производительность и возможности Galaxy AI, что и «Ультра». Также телефон поддерживается обновлениями до 2032 года.

Galaxy Z Flip 7 – лучший складной телефон. Это стильная раскладушка, у которой есть большой внутренний дисплей на 6,7 дюйма и дополнительный дисплей диагональю 3,4 дюйма. В Tom's Guide называют новинку «лучшим Flip Samsung, когда-либо созданным».

Galaxy Z Fold 7 – самый продвинутый складной смартфон. Он стал еще тоньше, удобнее и мощнее. Samsung повысила долговечность с помощью новой конструкции шарниров для равномерного распределения нагрузки, а 200 Мп-камера здесь такая же, как в S25 Ultra.

Galaxy S25 Edge – самый тонкий и красивый Samsung. Для тех, кто готов пожертвовать специальной телекамерой и более мощным аккумулятором ради эстетики. При этом все интеллектуальные фишки Galaxy AI и свежий чипсет Qualcomm на месте.

Galaxy A56 – лучший телефон среднего класса от Samsung. Эта модель предлагает 90% опыта флагманского Galaxy S25 всего за 60% стоимости, считают обозреватели.

Galaxy S25 FE – самый дешевый способ получить доступ к возможностям Galaxy AI. Телефон получил дизайн и начинку от топовых моделей, но стоит при этом на 300 долларов дешевле.

