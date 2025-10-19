закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 15:30
Депутат Госдумы РФ: Экономика в отчаянном положении, ситуация чудовищная

3
  • 19.10.2025, 14:54
  • 3,062
Происходящее — прямое следствие войны на истощение.

Внутри путинского режима все громче звучат признания о критическом состоянии экономики. Депутат Госдумы Михаил Делягин открыто заявил, что в стране происходит стремительное обрушение экономической системы, а официальная статистика скрывает масштаб кризиса. Громкое заявление он сделал в интервью Z-блогеру, передает Dialog.UA.

«Экономика России доведена до отчаянного состояния. Если смотреть не официальные рапорты, а сообщения бизнесменов, то это чудовищно. Сельхозмашиностроение за первое полугодие упало на четверть… И это при том, что и прошлый год был не самый благополучный. Угольная отрасль в тяжелом положении. В общем, куда ни кинь, везде сложности и проблемы. И главная проблема - это удушение экономики завышенной ключевой ставкой», - заявил Делягин.

Слова депутата подтверждают то, о чем экономисты предупреждали уже давно: российская экономика трещит по швам под тяжестью санкций, военных расходов и неэффективных решений Кремля.

Система задыхается от чрезмерно высокой ключевой ставки, при которой бизнес теряет возможность брать кредиты и развиваться. По словам экспертов, снижение ставки в ближайшее время невозможно.

Экс-зампред Центробанка и профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин отметил, что до конца года ставка останется на уровне 17%. Он подчеркнул, что власти вынуждены покрывать дефицит бюджета за счет эмиссии новых рублей, то есть фактически «печатать деньги».

«Оптимизм по снижению ставки потихонечку рассеивается, потому что в августе все думали, что 14−15 процентов в конце года точно будут. На рынке был большой оптимизм, все скупали облигации, особенно длинные ОФЗ. А потом ситуация перевернулась. Поворотным моментом стал бюджет: было подтверждено, что в этом году дефицит будет больше 5 триллионов рублей и без монетарного финансирования здесь не обойдется», - заявил Вьюгин.

Он также отметил, что процесс снижения инфляции остановился, а это значит, что цены вновь начнут расти. Экономика зашла в тупик, и инструменты для стабилизации ситуации у Кремля практически исчерпаны.

Происходящее - прямое следствие войны на истощение, в которую завяз диктатор Владимир Путин. Многолетняя милитаризация бюджета, колоссальные траты на армию и оккупацию украинских территорий окончательно разрушают экономику России.

Даже представители самой Госдумы теперь вынуждены признавать, что система рушится, а «официальный оптимизм» больше не работает.

