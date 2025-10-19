закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 16:19
Том Хэнкс назвал один из лучших фильмов в истории кино

  • 19.10.2025, 15:54
  • 1,212
Том Хэнкс назвал один из лучших фильмов в истории кино
Том Хэнкс

Несмотря на прошедшие десятилетия, он остается невероятно современным.

Лауреат «Оскара» Том Хэнкс, известный своими ролями в фильмах «Спасти рядового Райана» и сериале «Братья по оружию», назвал лучший, по его мнению, фильм о Второй мировой войне. Неожиданно для многих, актер выбрал не боевую драму, а ленту, посвященную жизни после войны, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Хэнкс рассказал, что его любимая картина — «Лучшие годы нашей жизни» режиссера Уильяма Уайлера, вышедшая в 1946 году. «В этом фильме нет сцен войны, но он весь о войне. Он рассказывает о поколении, которое прошло через нее. Несмотря на прошедшие десятилетия, он остается невероятно современным. Это потрясающее кино», — сказал актер.

Фильм Уайлера, получивший семь премий «Оскар», повествует о трех ветеранах, возвращающихся домой после войны и пытающихся адаптироваться к мирной жизни. Картина раскрывает темы посттравматического стресса, отчуждения и перемен, с которыми сталкиваются солдаты и их семьи.

Выбор Хэнкса не случаен, актер давно интересуется военной историей и вместе со Стивеном Спилбергом создал культовые проекты о Второй мировой. Однако, по его словам, именно «Лучшие годы нашей жизни» лучше всего показывает истинные последствия войны — не на поле боя, а в человеческих судьбах.

«Этот фильм говорит о нас, о том, кем мы остаемся после войны», — заключил Хэнкс.

