Новый глава Сирии отказал Путину 19.10.2025, 16:33

Дамаск добивается выдачи Асада.

Судьба двух российских военных баз в Сирии так и не решилась, несмотря на недавний визит в Москву лидера республики Ахмеда аш-Шаара и предложение Путина о «дружбе». В данный момент страны обсуждают пересмотр соглашений, в том числе по указанному вопросу, сообщил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, передает The Moscow Times. Он отметил, что все договоренности с Россией, достигнутые при прежнем режиме, приостановлены и неприемлемы, а новых пока нет.

Глава МИД добавил, что в ходе визита аш-Шаара затронул тему судьбы бывшего диктатора Сирии Башара Асада, сбежавшего в Москву после свержения в декабре 2024 года, а также обсудил перспективы сотрудничества в случае преодоления разногласий. По словам министра, отношения с Россией должны выстраиваться на благо народа, и власти республики не собираются делать никаких уступок, которые бы ограничивали права сирийцев. МИД работает над преодолением последствий прежней дипломатии, которая была «шантажом», в пользу подхода, открытого для диалога и сотрудничества, заключил аш-Шибани.

15 октября Ахмед аш-Шараа впервые посетил Россию с момента прихода к власти. Переговоры продолжались более двух часов. В Кремле заявляли, что одной из ключевых тем было будущее российских военных объектов в Сирии: авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота в Тартусе. В 2017 году Москва договорилась с Асадом об их аренде на 49 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что в настоящее время стороны ведут закрытые переговоры «в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов». База в Тартусе давала России прямой выход в Средиземное море и наряду с аэродромом в Хмеймиме служила ключевым пунктом для распространения влияния Кремля на Ближний Восток и Африку, а также хабом для переброски войск, наемников и оружия.

Два сирийских источника ранее сообщили Reuters, что аш-Шараа намерен добиваться выдачи Асада. Кроме того, сирийский лидер рассчитывает на экономические уступки от Путина. В их числе — возобновление поставок зерна на льготных условиях и возмещение ущерба от войны. Вице-премьер России Александр Новак заявлял о готовности Москвы участвовать в восстановлении нефтяных проектов, а также энергетической, железнодорожной и другой инфраструктуры Сирии, разрушенной за годы боевых действий.

До прихода к власти аш-Шараа был известен как аль-Джулани. Он возглавлял исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра» — одно из ответвлений «Аль-Каиды»), боевики которой свергли Асада. В 2016 году Кремль устами МИД назвал группировку и ее лидера «изуверами» и обещал «уничтожить». В декабре 2024-го российская авиация наносила удары с воздуха по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам».

