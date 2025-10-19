закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый глава Сирии отказал Путину

  • 19.10.2025, 16:33
  • 4,196
Новый глава Сирии отказал Путину

Дамаск добивается выдачи Асада.

Судьба двух российских военных баз в Сирии так и не решилась, несмотря на недавний визит в Москву лидера республики Ахмеда аш-Шаара и предложение Путина о «дружбе». В данный момент страны обсуждают пересмотр соглашений, в том числе по указанному вопросу, сообщил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, передает The Moscow Times. Он отметил, что все договоренности с Россией, достигнутые при прежнем режиме, приостановлены и неприемлемы, а новых пока нет.

Глава МИД добавил, что в ходе визита аш-Шаара затронул тему судьбы бывшего диктатора Сирии Башара Асада, сбежавшего в Москву после свержения в декабре 2024 года, а также обсудил перспективы сотрудничества в случае преодоления разногласий. По словам министра, отношения с Россией должны выстраиваться на благо народа, и власти республики не собираются делать никаких уступок, которые бы ограничивали права сирийцев. МИД работает над преодолением последствий прежней дипломатии, которая была «шантажом», в пользу подхода, открытого для диалога и сотрудничества, заключил аш-Шибани.

15 октября Ахмед аш-Шараа впервые посетил Россию с момента прихода к власти. Переговоры продолжались более двух часов. В Кремле заявляли, что одной из ключевых тем было будущее российских военных объектов в Сирии: авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота в Тартусе. В 2017 году Москва договорилась с Асадом об их аренде на 49 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что в настоящее время стороны ведут закрытые переговоры «в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов». База в Тартусе давала России прямой выход в Средиземное море и наряду с аэродромом в Хмеймиме служила ключевым пунктом для распространения влияния Кремля на Ближний Восток и Африку, а также хабом для переброски войск, наемников и оружия.

Два сирийских источника ранее сообщили Reuters, что аш-Шараа намерен добиваться выдачи Асада. Кроме того, сирийский лидер рассчитывает на экономические уступки от Путина. В их числе — возобновление поставок зерна на льготных условиях и возмещение ущерба от войны. Вице-премьер России Александр Новак заявлял о готовности Москвы участвовать в восстановлении нефтяных проектов, а также энергетической, железнодорожной и другой инфраструктуры Сирии, разрушенной за годы боевых действий.

До прихода к власти аш-Шараа был известен как аль-Джулани. Он возглавлял исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра» — одно из ответвлений «Аль-Каиды»), боевики которой свергли Асада. В 2016 году Кремль устами МИД назвал группировку и ее лидера «изуверами» и обещал «уничтожить». В декабре 2024-го российская авиация наносила удары с воздуха по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко