Как правильно работать с ИИ
- 19.10.2025, 19:39
Иногда нейросеть создает дополнительную работу.
Исследования показывают, что две трети сотрудников, использующих ИИ на работе, доверяют его результатам без проверки качества и точности. Это приводит к ошибкам, увеличению нагрузки на коллег и потере доверия, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
ИИ может создавать контент, который выглядит убедительно, но не помогает выполнять задачу. Согласно опросу Harvard Business Review, 40% работников США за последний месяц получали такие материалы от коллег, а исправление каждой ошибки занимало почти два часа. Это может обходиться компании с 10 000 сотрудников в 9 млн долларов ежегодно.
Проблема усугубляется скрытым использованием ИИ: 61% сотрудников не признаются, что использовали ИИ, а 55% выдают его результаты за свои.
Эксперты рекомендуют три шага для сотрудников:
1. Сначала спросить себя: «Является ли ИИ лучшим инструментом для этой задачи?»
2. Проверять и редактировать результаты ИИ, проверяя факты и адаптируя их к контексту.
3. При высоких ставках быть прозрачными в использовании ИИ, демонстрируя проверку и контроль качества.
Для работодателей ключевыми остаются правила использования ИИ, обучение и развитие навыков совместной работы человека и ИИ. Ясные инструкции, стратегия применения и обучение сотрудников помогают снизить ошибки и повысить эффективность ИИ на рабочем месте.