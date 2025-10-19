Как правильно работать с ИИ 19.10.2025, 19:39

Иногда нейросеть создает дополнительную работу.

Исследования показывают, что две трети сотрудников, использующих ИИ на работе, доверяют его результатам без проверки качества и точности. Это приводит к ошибкам, увеличению нагрузки на коллег и потере доверия, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

ИИ может создавать контент, который выглядит убедительно, но не помогает выполнять задачу. Согласно опросу Harvard Business Review, 40% работников США за последний месяц получали такие материалы от коллег, а исправление каждой ошибки занимало почти два часа. Это может обходиться компании с 10 000 сотрудников в 9 млн долларов ежегодно.

Проблема усугубляется скрытым использованием ИИ: 61% сотрудников не признаются, что использовали ИИ, а 55% выдают его результаты за свои.

Эксперты рекомендуют три шага для сотрудников:

1. Сначала спросить себя: «Является ли ИИ лучшим инструментом для этой задачи?»

2. Проверять и редактировать результаты ИИ, проверяя факты и адаптируя их к контексту.

3. При высоких ставках быть прозрачными в использовании ИИ, демонстрируя проверку и контроль качества.

Для работодателей ключевыми остаются правила использования ИИ, обучение и развитие навыков совместной работы человека и ИИ. Ясные инструкции, стратегия применения и обучение сотрудников помогают снизить ошибки и повысить эффективность ИИ на рабочем месте.

