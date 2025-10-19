Le Monde: Позиция Трампа по Украине начинает раздражать 1 19.10.2025, 20:34

Союзники недовольны.

Президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что хочет положить конец войне страны-агрессора России против Украины, своими поступками всего за неделю лишь подтвердил свою непоследовательность. Об этом пишет 18 октября Le Monde.

Издание напоминает, что после провального саммита на Аляске, где Трамп демонстрировал уступчивость перед Кремлем и ничего не получил взамен, 13 октября он пригрозил передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если нелегитимный президент РФ Владимир Путин не прекратит агрессию.

Казалось, Трамп наконец решил выстроить баланс сил с Путиным, который понимает только язык силы. Но уже через три дня, после долгого телефонного разговора с Путиным, он в очередной раз изменил позицию. Трамп отступил от своего решения по вопросу поставок крылатых ракет, сославшись на недостаточные запасы США и желание избежать эскалации. «Путин не проявил подобных колебаний в течение нескольких недель после саммита в Анкоридже, обрушив беспрецедентные бомбардировки на украинские города и гражданскую инфраструктуру», – напоминает Le Monde.

В публикации отмечается, что Трамп в очередной раз попытался занять равноудаленную позицию между двумя воюющими сторонами, поставив агрессора и жертву на один уровень. Это уже в течение восьми месяцев замораживает ситуацию на одном месте, чем Россия постоянно пользуется.

СМИ отмечает, что ракеты Tomahawk могли бы усилить Украину и показать твердую поддержку Вашингтона. Вместо этого США ограничиваются словами и нереализованными угрозами санкций.

Трамп, упрекавший Зеленского в том, что тот «не имеет всех карт», сам играет своими крайне неуверенно, и именно это сегодня раздражает его союзников, пишет издание.

