Блэкаут на Чернобыльской АЭС длился более трех часов 2.10.2025, 7:48

Удар россиян был целенаправленный.

Удар российских войск по энергетическому объекту в Славутиче был целенаправленным. Блэкаут на Чернобыльской атомной электростанции длился более трех часов.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Из-за сегодняшнего российского удара по одной из наших энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции», - сообщил Зеленский.

Он отметил, что это, в частности, новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли.

Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн.

«Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов - по предварительной оценке, российско-иранских «Шахедов», - подчеркнул президент Украины.

По его словам, часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com