В Бразилии средний класс освободили от налогов на доходы 2.10.2025, 22:29

За счет богатых.

Бразильские депутаты одобрили ключевую инициативу президента Лулы по освобождению среднего класса от налога на доходы. Она будет профинансирована за счет увеличения налога для самых богатых — его увеличат в четыре раза.

Об этом 2 октября сообщает телеканал BFMTV.

Нижняя палата парламента Бразилии одобрила освобождение от налога на доходы для представителей среднего класса, предложенное правительством президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Критики считают это решение популистским и ошибочным.

Одобренный депутатами текст расширяет границу освобождения от налога для лиц, зарабатывающих менее 5 000 реалов в месяц (800 евро). Сейчас от налога освобождены только те, кто зарабатывает менее 3 000 реалов (480 евро) в месяц.

По данным правительства, около 16 миллионов бразильцев не будут платить этот налог в 2026 году, если предложение будет окончательно принято.

Чтобы компенсировать потери в доходах бюджета, проект предусматривает повышение налогов для лиц, зарабатывающих более 50 000 реалов в месяц (7 995 евро). Сейчас 140 000 человек в этой категории платят в среднем 2,5% налога на доходы. Повышение будет постепенным и достигнет 10%.

Этот законопроект, который теперь должен рассмотреть Сенат, был единогласно одобрен. Оппозиция, возглавляемая партией бывшего ультраправого президента Жаира Болсонару, также проголосовала «за», несмотря на несогласие с повышением налогов для самых богатых.

Эта мера, популярная среди левой базы сторонников Лулы, была негативно воспринята финансовыми рынками, когда ее впервые представили в прошлом году, что даже вызвало историческое обесценивание реала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com