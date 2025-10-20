Число желающих переселиться в Россию из-за рубежа рухнуло втрое 20.10.2025, 6:20

Во многом из-за войны.

В 2025 году заявления на участие в программе добровольного переселения в Россию подали 12,5 тысячи россиян, проживающих за рубежом, сообщили в миграционной службе МВД. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году: тогда было 36,4 тысячи желающих. С января по июнь по указанной программе в Россию переехали 11,6 тысячи человек — это минимальный показатель за последние 11 лет, пишет The Moscow Times.

За аналогичный период 2024-го в страну вернулись 15,4 тысячи переселенцев, а по итогам всего прошлого года — 31,7 тысячи, что стало самым низким результатом за 14 лет. По числу фактически переехавших лидировали Казахстан (11,1 тысячи), Таджикистан (6,1 тысячи) и Узбекистан (2,9 тысячи). Из «недружественных» государств было 1,9 тысячи переселенцев: 700 из Германии и по 600 — из Молдовы и Латвии. 17 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что более 1,4 тысячи соотечественников с начала года прибыли в Россию из стран Балтии. Падение интереса к программе началось после начала войны против Украины. Так, в 2021 году в Россию переехали 78,5 тысячи переселенцев, в 2022-м — 64,8 тысячи, а в 2023-м — 45,1 тысячи.

Эксперты также объясняли текущий спад привлекательности программы войной и ужесточением миграционного законодательства. По словам Галины Рагозиной (Форум переселенческих организаций) и Михаила Бурды (РАНХиГС, Всемирный русский народный собор), ключевым сдерживающим фактором стала обязательная служба в армии для новых граждан. Год назад глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал о выявлении 30 тысяч человек, недавно получивших российский паспорт и уклоняющихся от постановки на воинский учет. 10 тысяч из них, по словам Бастрыкина, впоследствии были отправлены на войну в Украину.

МВД объясняло падение количества желающих переехать в Россию введением в 2024 году нового требования для участия в программе. Согласно указу президента, переселенцы, за исключением граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, должны подтвердить владение русским языком на уровне, «достаточном для общения в устной и письменной форме». Это можно сделать, пройдя тест или же предоставив документ об образовании, выданный в стране, где русский язык — один из государственных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com