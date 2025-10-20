В лесу под Гомелем нашли обрез винтовки Мосина

В лесу под Гомелем нашли обрез винтовки Мосина3
Эксперты проверили, стреляет ли столетнее оружие.
Пригоден ли для стрельбы ржавый обрез советской винтовки, который обнаружили в лесу под Гомелем, выяснили специалисты Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ).
Перед сотрудниками ведомства стояла задача установить, «относится ли данный предмет к категории огнестрельного оружия».
Специалисты установили, что представленный на экспертизу образец «является ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием — обрезом винтовки системы Мосина образца 1891−1930 гг». Оружие изготовили «путем укорочения ствола до остаточной длины 207 мм».
«Обрез пригоден для стрельбы», — заключили в ГКСЭ.
Винтовка Мосина — магазинная винтовка, принятая на вооружение Русской императорской армии в 1891 году. Массово использовалась в период с 1892 до конца 1950-х годов, в этот период многократно модернизировалась.