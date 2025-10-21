В Москве начали оправдываться из-за срыва встречи Лаврова и Рубио 1 21.10.2025, 11:31

3,550

Лавров и Рубио

Какую версию придумал Кремль?

В Москве назвали «некорректными» сообщения СМИ об отложенной встрече госсекретаря США и главы МИД РФ, отметив, что конкретной договоренности о самой встрече еще не было.

Как сообщает «Европейская правда», такой комментарий заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова приводит «Интерфакс».

Рябкова спросили о новостях в СМИ со ссылкой на источники об отложенной встрече Марко Рубио и Сергея Лаврова. Он сказал, что конкретной договоренности о ней не было.

«Невозможно отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания относительно сроков и места такого контакта. Как идея это конечно есть, все это имеет большое значение», – прокомментировал заместитель Лаврова.

«Именно потому, что вес такого мероприятия очень большой, он требует подготовки. И именно этим мы занимаемся. Вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем», – добавил Рябков.

Напомним, американские СМИ сообщили, что встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, отложена.

Возможной датой встречи госсекретаря и главы МИД РФ называли 23 октября. Она должна была состояться для подготовки новой личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Конкретных причин откладывания встречи не называют, однако один из анонимных собеседников сказал, что это связано со слишком разными видениями Рубио и Лаврова относительно того, каким может быть приемлемое завершение российско-украинской войны. В публикации отмечают, что это может означать и отсрочку встречи в Будапеште, о которой договорились Трамп и Путин.

