23 октября 2025, четверг, 14:01
Российские нефтяные гиганты «покраснели» из-за новых санкций

  • 23.10.2025, 13:23
Российские нефтяные гиганты «покраснели» из-за новых санкций

Акции «Лукойла» и «Роснефти» обвалились.

Акции российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть» на утренней торговой сессии 23 октября стремительно падают на фоне введения новых американских санкций против них.

По данным портала Investing, акции компании «Лукойл» с начала торгов упали на 4,37%, а «Роснефть» потеряла 3,21%.

Акции нефтяных гигантов находятся в «красной зоне» - среди лидеров падения на старте сессии. Компанию им, в частности, составляют «Газпром», банк ВТБ и Сбербанк.

Держателям этих ценных бумаг - как «Лукойла», так и «Роснефти» - рекомендуют активно их продавать.

22 октября стало известно, что США вводят санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения также затронут 28 дочерних компаний «Роснефти» и 6 - «Лукойла».

Президент США Дональд Трамп, комментируя новые ограничения, заявил, что «просто почувствовал, что пришло время». Также он сообщил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным отменена.

