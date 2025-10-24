Андрей Санников: «Финляндизация» Беларуси — не просто бред, а пророссийская провокация 5 24.10.2025, 8:54

6,046

Андрей Санников

Будущее нашей страны — в НАТО.

Блогер Сергей Тихановский во время выступления в Европейском парламенте предложил «финляндизацию» Беларуси. Якобы наша страна должна стать нейтральным мостом между Европой и Россией.

Действительно ли Беларуси стоит приглядеться к опыту Финляндии во время «холодной войны»? Сайт Charter97.org обратился за комментарием к лидеру гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Санникову:

— Я рад, что Сергей вышел на свободу, рад, что он в безопасности сегодня, но подобные его заявления не воспринимаю серьезно, потому что, на мой взгляд, им манипулируют люди, которые не вызывают доверия, которые пытаются узурпировать повестку дня по Беларуси и проводят весьма пагубную для нашей страны политику.

Вот эта «финляндизация» — это же не в первый раз звучит из этой группы. Они озвучивают это постоянно, начиная с 2020 года: «финляндизация» Беларуси, нейтралитет. Это не просто бред, это пророссийская провокация и подрыв наших национальных интересов. Беларусь уже «финляндизирована» Путиным и Лукашенко. Беларусь находится в таком же состоянии, как Финляндия во времена «холодной войны», то есть подчинена восточному имперскому безумцу и не может никуда дернуться.

Так что я не стал бы винить в этой глупости Тихановского. Его небезуспешно пытаются встроить в систему литовского охраняемого объекта, и интересы Беларуси в этой схеме находятся на очень дальних задворках.

— Не так давно вышел сборник, выпущенный Фондом «Европейская Беларусь», под названием «Беларусь в НАТО». Почему наша страна должна стать частью Североатлантического альянса?

— Только НАТО гарантирует безопасность и независимость, суверенитет, свободу и демократию Беларуси. Странно, что это еще приходится объяснять. Выбор между Россией и Европой — это выбор между рабством и самостоятельным существованием в качестве независимого государства в Европе.

Если раньше можно было говорить о каком-то нейтралитете, то сегодня об этом не приходится даже вспоминать, потому что никакой нейтралитет не обеспечит независимое существование Беларуси, тем более это просто будет неподъемно дорого. Та же Финляндия, и особенно Швеция долго держались за свой дорогой суверенитет, полагая, что членства в Евросоюзе достаточно для обеспечения их безопасности, но как только стали стрелять, тут же рванули в НАТО.

Я доволен тем, что вышел этот сборник, «Беларусь в НАТО», который собрал авторитетных специалистов из разных стран, из стран-соседей, включая и бывших министров, и нынешнего Комиссара Евросоюза по обороне. Доволен, что эксперты весьма оптимистично оценивают шансы Беларуси на членство в НАТО, на освобождение от российского давления, на освобождение от диктатуры. НАТО — это не фантастика, я бы сказал, что это план действий, который Беларуси предстоит реализовать, надеюсь в ближайшем будущем.

— Почему сегодня запускаются такие предложения по типу «финляндизации Беларуси»? Это некомпетентность? Непонимание геополитических реалий?

— Думаю, что здесь, кроме некомпетентности, не обходится без влияния спецслужб, которые обильно внедрены в окружение тех группировок, которые продвигают эти идеи. Повторю — это не в первый раз. Такие заявления, безусловно, работают на Россию и рисуют сценарий полной зависимости Беларуси от России. В общем, разницы с политикой Лукашенко никакой, просто слова другие, лукавые.

Такой настойчивый акцент, мол «мы должны стать членами Евросоюза, но не НАТО», «нам нужен нейтралитет» — это отрыв от реальности в угоду России.

— Журналист и политзаключенный Анджей Почобут удостоен премии Андрея Сахарова «За свободу мысли», присуждаемой Европарламентом. Какое значение эта награда имеет для белорусов и борьбы за свободу?

— Я очень рад за Анджея. Он патриот Беларуси, он человек, который давно доказал свою приверженность независимости нашей страны. Его сажают не первый раз, в этот раз его упрятали надолго и вменили какие-то нелепые совершенно обвинения в том, что он рассказывал о деятелях антибольшевистского подполья. Ирония в том, что таким приговором режим сам себя высек и признался в своем большевизме.

Я, безусловно, очень рад, что его наградили этой премией. Он ее достоин как никто другой, но он за решеткой, и я очень волнуюсь за его здоровье, потому что мы слышим вранье о нем со стороны Лукашенко. К этому не привыкать, но вранье о том, что Анджей отказывается от чего-то, что он продолжает настаивать на том, что может находиться в тюрьме — это подлая ложь Верить этому нельзя. Тем не менее более-менее правдивая информация о его здоровье доходила, и она тревожная. Очень хотелось бы обнять Анджея и поздравить с премией уже на воле. Он один из анкеров свободной и независимой Беларуси.

— Посланник Папы Римского Льва XIV кардинал Клаудио Гуджеротти посетит Беларусь 25–26 октября. Чего ждать от этого визита?

— Гуджеротти — весьма опытный и влиятельный политик. К сожалению, я не могу отнести его к разряду друзей свободной Беларуси. Давайте вспомним, что Гуджеротти был апостольским нунцием в Беларуси в 2011-2015 годах и так понравился Лукашенко, что был награжден орденом Франциска Скарыны. После событий 20-го года, когда никто из западных дипломатов и официальных лиц не приезжал в Беларусь, никаких отношений не было, Гуджеротти приехал с визитом, пытаясь эту блокаду прорвать. Можно также вспомнить, что Гуджеротти посещал политзаключенных, но его посещения не приводили к освобождению, зато приводили к укреплению режима Лукашенко и явно преследовали цель легализации Лукашенко на международной арене. Именно Гуджеротти помог Лукашенко отстранить архиепископа-митрополита Тадеуша Кондрусевича от руководства Минско-Могилевской епархией.

Кардинал Гуджеротти после Беларуси служил также апостольским нунцием в Украине и отметился пренебрежительными высказываниями в адрес украинского государства.

Не исключено что Клаудио Гуджеротти сделает какой-нибудь жест в сторону политзаключенных, но, судя по всему, он приезжает, чтобы помочь диктатору. Это будет достаточно настораживающий визит. Очень надеюсь, что он согласовал свои действия с Папой Львом ХIV, который, в отличие от своего предшественника, уделяет большое внимание вопросам свободы и прав человека.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com