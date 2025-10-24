«Чикаго» с Левшуновым обыграл «Тампу» в матче НХЛ 24.10.2025, 9:51

Артем Левшунов

Белорусский защитник совершил 2 силовых приема и заблокировал 1 выстрел соперника.

24 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» встречался с «Тампой» (3:2), пишет «Трибуна».

В составе «Чикаго» белорусский защитник Артем Левшунов вышел в третьем звене. Всего на льду белорус провел 12 минут 29 секунд, совершил 2 силовых приема и заблокировал 1 выстрел соперника. Показатель полезности «0».

Всего в этом сезоне у Артема 2 ассиста в 7 играх.

«Чикаго» на 5-м месте в таблице Западной конференции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com