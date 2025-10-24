закрыть
«Чикаго» с Левшуновым обыграл «Тампу» в матче НХЛ

  • 24.10.2025, 9:51
«Чикаго» с Левшуновым обыграл «Тампу» в матче НХЛ
Артем Левшунов

Белорусский защитник совершил 2 силовых приема и заблокировал 1 выстрел соперника.

24 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» встречался с «Тампой» (3:2), пишет «Трибуна».

В составе «Чикаго» белорусский защитник Артем Левшунов вышел в третьем звене. Всего на льду белорус провел 12 минут 29 секунд, совершил 2 силовых приема и заблокировал 1 выстрел соперника. Показатель полезности «0».

Всего в этом сезоне у Артема 2 ассиста в 7 играх.

«Чикаго» на 5-м месте в таблице Западной конференции.

