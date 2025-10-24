«Чикаго» с Левшуновым обыграл «Тампу» в матче НХЛ
Белорусский защитник совершил 2 силовых приема и заблокировал 1 выстрел соперника.
24 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» встречался с «Тампой» (3:2), пишет «Трибуна».
В составе «Чикаго» белорусский защитник Артем Левшунов вышел в третьем звене. Всего на льду белорус провел 12 минут 29 секунд, совершил 2 силовых приема и заблокировал 1 выстрел соперника. Показатель полезности «0».
Всего в этом сезоне у Артема 2 ассиста в 7 играх.
«Чикаго» на 5-м месте в таблице Западной конференции.