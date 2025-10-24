закрыть
24 октября 2025, пятница
Остановился поезд Брест – Минск

  • 24.10.2025, 23:01
  • 1,116
Остановился поезд Брест – Минск

По техническим причинам.

БЖД сообщила, что поезд Брест - Минск был остановлен, а его пассажиров забрал московский состав. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В организации отметили, что 24 октября, в пятницу, поезд №726 Брест – Минск с отправлением из Бреста в 19.05 и прибытием в столицу в 22.28 в 21.05 был остановлен по техническим причинам на станции Доманове. Причиной послужила неисправность электропоезда.

В БЖД уточнили, что доставка пассажиров от указанной станции была организована поездом №28 Брест – Москва. Он приедет в столицу на станцию Минск-Пассажирский примерно в 23.50. Подробную информацию можно получить по телефону 105.

