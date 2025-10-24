Остановился поезд Брест – Минск
- 24.10.2025, 23:01
По техническим причинам.
БЖД сообщила, что поезд Брест - Минск был остановлен, а его пассажиров забрал московский состав. Подробности обнародовали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В организации отметили, что 24 октября, в пятницу, поезд №726 Брест – Минск с отправлением из Бреста в 19.05 и прибытием в столицу в 22.28 в 21.05 был остановлен по техническим причинам на станции Доманове. Причиной послужила неисправность электропоезда.
В БЖД уточнили, что доставка пассажиров от указанной станции была организована поездом №28 Брест – Москва. Он приедет в столицу на станцию Минск-Пассажирский примерно в 23.50. Подробную информацию можно получить по телефону 105.