Зеленский презентовал в Лондоне новый дрон OCTOPUS 25.10.2025, 22:44

Что о нем известно.

В пятницу, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Великобританию продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, который разработали украинские военные вместе с британскими учеными.

Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Как отмечает офис президента, Великобритания будет производить эти беспилотники для дальнейшей проверки их возможностей в Украине. После этого страна готова масштабировать производство не только у себя, но и на территории нашего государства. А в заявлении правительства Королевства говорится, что беспилотники-перехватчики значительно дешевле традиционных ракет ПВО и эффективно противодействуют массированным ударам дронов, которые Россия продолжает запускать на украинские города.

«Благодаря мощной оборонной промышленности мирового уровня мы помогаем Украине отражать варварские атаки российского диктатора Владимира Путина, одновременно создавая рабочие места в Великобритании, стимулируя экономический рост и обеспечивая наше будущее. Это — реализация нашего Плана изменений», — отметил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

