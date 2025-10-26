закрыть
Трамп неожиданно увеличил пошлины для Канады

3
  • 26.10.2025, 9:08
  • 3,410
Трамп неожиданно увеличил пошлины для Канады
Дональд Трамп
Фото: EPA

Что произошло?

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на товары из Канады. Оно составит еще 10% в дополнение к существующим пошлинам.

Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social. Соответствующее решение, как пояснил сам Трамп, он принял из-за «фальшивой рекламы о речи Рональда Рейгана о пошлинах».

По его словам, Фонд Рейгана заявил, что в Канаде «создали рекламную кампанию, используя выборочные аудио- и видеозаписи президента Рональда Рейгана».

И эта реклама «искажает президентское радиовыступление». Кроме того, сказано, что не было разрешения на использование и редактирование его высказываний.

«Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады, что Верховный суд США придет ей на «помощь» в отношении пошлин, которые она использовала годами, чтобы навредить Соединенным Штатам. Теперь Соединенные Штаты могут защищаться от высоких и чрезмерных канадских пошлин (а также пошлин из других стран мира!). Рональд Рейган любил пошлины в целях национальной безопасности и экономики, но Канада заявила, что это не так! Их реклама должна была быть немедленно снята, но они позволили ее показывать вчера вечером во время World Series, зная, что это фальшивка», – отметил Трамп.

Поэтому американский президент заявил, что повысит пошлины для Канады на дополнительные 10% «из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий».

