Россияне неожиданно перебросили элитные подразделения на одно из направлений 4 26.10.2025, 11:25

5,974

Что задумали оккупанты?

В Приазовье зафиксирована неожиданная переброска элитных частей российской армии, что может свидетельствовать о том, что угроза на Херсонском направлении возрастет.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко. «Фиксируем переброску морской пехоты и крымских подразделений (маркированные двумя треугольниками) обратно на Запорожское направление», - написал он в Telegram.

По его словам, после пребывания в Мариуполе элитные части армии РФ возвращают в Приазовье, по крайней мере частично, в той части, которая находилась в городе. Специалист отмечает, что, несмотря на предыдущие планы усилить север Донетчины, эти подразделения колоннами, в «сопровождении полицаев», во второй половине этой недели передислоцировались в сторону Бердянска.

«Неожиданно, но теперь стоит пристальнее следить не только за оккупированным Запорожьем (частью Запорожской области - ред.), но и за Херсонским направлением. С учетом массовых информационных вбросов россиян о «контроле островов» и «подготовке к форсированию Днепра» - лучше смотреть шире», - отмечает Андрющенко.

