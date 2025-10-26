ВСУ отбросили врага и освободили три населенных пункта
- 26.10.2025, 13:19
Украинские военные достигли успеха под Покровском.
Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед под Покровском на Добропольском направлении и освободить от российских оккупационных войск сразу три населенных пункта. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState.
«Силы Обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок», - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские военные на Добропольском направлении фронта также смогли отбросили противника вблизи Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке Донецкой области.
В то же время российские войска осуществили продвижение в районе населенного пункта Гатища на Харьковщине, а также неподалеку от сел Владимировка и Новоторецкое.