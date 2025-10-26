Министр финансов США резко раскритиковал посланника Кремля Дмитриева 3 26.10.2025, 19:04

8,666

Бессент назвал его путинским пропагандистом.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева «российским пропагандистом». Об этом Бессент сказал в эфире CBS News 26 октября.

Дмитриев находится с визитом в США с 24 октября. Собеседники CNN отмечали, что его визит проходит на фоне отмены саммита американского президента Дональда Трампа с Путиным в Будапеште и после введения США санкций против «Роснефти» и «Лукойла» — двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Ведущая CBS News Маргарет Бреннан спросила Бессента, прав ли Дмитриев, который во время своего визита в США говорил, что американские санкции якобы никак не повлияют на российскую экономику.

Глава Минфина США ответил, что, по его мнению, РФ «сразу почувствует боль». Бессент отметил, что Индия полностью приостановила закупки российской нефти, а многие НПЗ в Китае остановили работу.

«И, Маргарет, вы правда собираетесь публиковать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он может сказать?» — добавил американский министр финансов.

По его словам, экономика РФ сейчас представляет собой «военную экономику» с «фактически нулевым» ростом и инфляцией выше 20%.

«И все, что мы делаем, будет подталкивать Путина к переговорам», — подчеркнул Бессент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com