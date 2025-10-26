Лавров и Дмитриев играют в одном цирке

Лавров и Дмитриев играют в одном цирке1
- Владимир Пастухов
26.10.2025
У российской внешней политики есть два «следователя».
Интервью Дмитриева особенно хорошо смотрится на фоне интервью Лаврова. Их вообще хорошо класть слоями. Вот холодная струя, а вот тепленькая пошла…
У российской внешней политики есть два «следователя»: плохой — Лавров и хороший — Дмитриев. Так и работают в парном конферансе в цирке, дающем представление для единственного зрителя — Дональда Трампа. Один пугает, другой тут же расслабляет, а часики-то, приближающие конец светопредставления, тикают.
Впрочем, легко объяснить, почему Лавров — злой следователь, а Дмитриев — добрый. Да потому, что у Лаврова нет кадровых перспектив. От того, что он подобреет, в его жизни ничего не изменится. А вот Дмитриев, если ему повезет, может получить повышение, и станет он тогда таким же злым, как Лавров…
Владимир Пастухов, Telegram