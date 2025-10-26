закрыть
Лавров и Дмитриев играют в одном цирке

  • Владимир Пастухов
  • 26.10.2025, 17:15
У российской внешней политики есть два «следователя».

Интервью Дмитриева особенно хорошо смотрится на фоне интервью Лаврова. Их вообще хорошо класть слоями. Вот холодная струя, а вот тепленькая пошла…

У российской внешней политики есть два «следователя»: плохой — Лавров и хороший — Дмитриев. Так и работают в парном конферансе в цирке, дающем представление для единственного зрителя — Дональда Трампа. Один пугает, другой тут же расслабляет, а часики-то, приближающие конец светопредставления, тикают.

Впрочем, легко объяснить, почему Лавров — злой следователь, а Дмитриев — добрый. Да потому, что у Лаврова нет кадровых перспектив. От того, что он подобреет, в его жизни ничего не изменится. А вот Дмитриев, если ему повезет, может получить повышение, и станет он тогда таким же злым, как Лавров…

Владимир Пастухов, Telegram

