Лавров и Дмитриев играют в одном цирке 1 Владимир Пастухов

26.10.2025, 17:15

3,334

У российской внешней политики есть два «следователя».

Интервью Дмитриева особенно хорошо смотрится на фоне интервью Лаврова. Их вообще хорошо класть слоями. Вот холодная струя, а вот тепленькая пошла…

У российской внешней политики есть два «следователя»: плохой — Лавров и хороший — Дмитриев. Так и работают в парном конферансе в цирке, дающем представление для единственного зрителя — Дональда Трампа. Один пугает, другой тут же расслабляет, а часики-то, приближающие конец светопредставления, тикают.

Впрочем, легко объяснить, почему Лавров — злой следователь, а Дмитриев — добрый. Да потому, что у Лаврова нет кадровых перспектив. От того, что он подобреет, в его жизни ничего не изменится. А вот Дмитриев, если ему повезет, может получить повышение, и станет он тогда таким же злым, как Лавров…

Владимир Пастухов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com