Снова закрыт Вильнюсский аэропорт 26.10.2025, 23:19

Из-за неидентифицированного объекта из Беларуси.

26 октября, в 22:42 по Минску снова временно остановлено авиасообщение в Вильнюсском аэропорту, сообщает Delfi.

По предварительным данным, такое решение было принято после появления неидентифицированного объекта, летящего в сторону аэропорта. Ограничения на полеты введены до 01:40 ч. 27 октября.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 октября Литва на несколько часов снова закрывала границу с Беларусью. Это было сделано после того, как наполненные гелием метеозонды зашли на территорию прибалтийской страны.

По распоряжению властей перекрывались два автодорожных КПП, которые находятся в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай.

Ранее аэропорт Вильнюса сообщал о приостановке полетов до 02:00 26 октября из-за движения аэростатов в его направлении.

До этого на неделе Литва уже дважды перекрывала погранпереходы из-за залета на территорию страны метеозондов. Предположительно, они содержали контрабанду.

Предыдущие ограничения вводились 22 и 24 октября.

