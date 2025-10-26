Президент и премьер-министр Литвы предложили закрыть границу с Беларусью на длительный срок 6 26.10.2025, 14:38

Окончательное решение будет обнародовано в понедельник, 27 октября.

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград из-за угрозы контрабанды, которая осуществляется с помощью метеошаров.

Заявление литовского президента приводит LRT.

Как отмечается, Науседа оценивает инциденты последних дней и сбои в работе аэропортов как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами.

В ближайшие дни правительство должно предложить способы реагирования, отметили в администрации президента Литвы.

«Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены, – длительное закрытие границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград», – говорится в заявлении.

О том, что литовские власти всерьез задумались о закрытии границы с Беларусью на длительное время, сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене.

По ее словам, уже в ближайшее время глава МВД проведет техническую рабочую встречу с руководителями ответственных ведомств. На понедельник, 27 октября, запланирована консультация с Комитетом по нацбезопасности и обороне, сообщила Ругинене у себя в соцсетях.

«Мы рассмотрим как быстро реализуемые, так и долгосрочные решения», – написала она.

Премьер не исключает, что границу с Беларусью придется закрыть на более длительный период.

«Мы делаем все, чтобы защитить людей и безопасность страны. Все учреждения и службы работают, не считая часов», – отметила Ругинене.

Окончательное решение будет обнародовано после заседания Комиссии национальной безопасности в понедельник, 27 октября.

Три раза за неделю

Напомним, что в ночь с 25 на 26 октября Литва на несколько часов снова закрывала границу с Беларусью. Это было сделано после того, как наполненные гелием метеозонды зашли на территорию прибалтийской страны.

По распоряжению властей перекрывались два автодорожных КПП, которые находятся в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай.

Ранее аэропорт Вильнюса сообщал о приостановке полетов до 02:00 26 октября из-за движения аэростатов в его направлении.

До этого на неделе Литва уже дважды перекрывала погранпереходы из-за залета на территорию страны метеозондов. Предположительно, они содержали контрабанду.

Предыдущие ограничения вводились 22 и 24 октября.

