7 мая 2026, четверг, 0:05
Россия снова угрожает иностранным посольствам в Украине

  • 7.05.2026, 5:36
В Москве боятся участия Украины в параде.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что направили дипломатическим миссиям и международным организациям ноту с призывом эвакуировать персонал из Киева из-за якобы намерений Украины нанести удар по Москве в «священный для всех россиян праздник» — День Победы в «Великой Отечественной войне».

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

«МИД России настоятельно призывает... обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами РФ удара по Киеву», — говорится в ноте.

В заявлении также указано, что возможные удары могут быть направлены, в частности, по «центрам принятия решений».

В МИД России заявили, что предупреждение следует воспринимать «серьезно», и обвинили западные страны в поддержке Украины.

«Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», — заявила Захарова.

