Россия снова угрожает иностранным посольствам в Украине 7.05.2026, 5:36

В Москве боятся участия Украины в параде.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что направили дипломатическим миссиям и международным организациям ноту с призывом эвакуировать персонал из Киева из-за якобы намерений Украины нанести удар по Москве в «священный для всех россиян праздник» — День Победы в «Великой Отечественной войне».

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

«МИД России настоятельно призывает... обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами РФ удара по Киеву», — говорится в ноте.

В заявлении также указано, что возможные удары могут быть направлены, в частности, по «центрам принятия решений».

В МИД России заявили, что предупреждение следует воспринимать «серьезно», и обвинили западные страны в поддержке Украины.

«Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», — заявила Захарова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com