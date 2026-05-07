Россия снова угрожает иностранным посольствам в Украине
- 7.05.2026, 5:36
В Москве боятся участия Украины в параде.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что направили дипломатическим миссиям и международным организациям ноту с призывом эвакуировать персонал из Киева из-за якобы намерений Украины нанести удар по Москве в «священный для всех россиян праздник» — День Победы в «Великой Отечественной войне».
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
«МИД России настоятельно призывает... обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами РФ удара по Киеву», — говорится в ноте.
В заявлении также указано, что возможные удары могут быть направлены, в частности, по «центрам принятия решений».
В МИД России заявили, что предупреждение следует воспринимать «серьезно», и обвинили западные страны в поддержке Украины.
«Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», — заявила Захарова.