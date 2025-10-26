Премьер Литвы: Возможно, границу с Беларусью придется закрыть на более долгий срок 2 26.10.2025, 13:12

Инга Ругинене

Рабочее заседание по этому вопросу пройдет сегодня.

Руководство Литвы, возможно, закроет границу с Беларусью «на более долгий срок». Об этом на своей странице в Facebook написала премьер-министр этой страны Инга Ругинене.

«Министр внутренних дел и временно исполняющий обязанности министра национальной обороны Владислав Кондратович вместе с представителями всех ведомств сегодня собирается на рабочее заседание — обсудят технические меры, как предотвратить подобные ситуации в будущем. Решения будут представлены Комиссии национальной безопасности уже завтра (27 октября. — Прим. ред.) в 9 часов утра (в 10 утра по белорусскому времени. — Прим. ред.). Мы рассмотрим как быстро реализуемые, так и долгосрочные решения», — написала Ругинене.

«Мы не исключаем, что границу с Беларусью придется закрыть на более длительный период — для этого потребуется созвать внеочередное заседание правительства. Мы делаем все, чтобы защитить людей и безопасность страны — все учреждения и службы работают, не считая часов», — добавила чиновница.

Ругинене сообщила, что решения будут обнародованы после заседания Комиссии национальной безопасности утром в понедельник, 27 октября.

