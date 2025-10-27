закрыть
27 октября 2025, понедельник, 20:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Time изменил обложку с Трампом после его критики

1
  • 27.10.2025, 19:32
  • 2,246
Time изменил обложку с Трампом после его критики

Фотофакт.

Американский журнал Time анонсировал обложку будущего номера с изображением главы Белого дома Дональдом Трампом после критики последнего номера. Об этом сообщил в социальной сети X корреспондент издания Эрик Кортеллесса.

«Новая обложка Time: взгляд изнутри на соглашение о прекращении огня в секторе Газа по мотивам моего эксклюзивного интервью с президентом Трампом и бесед с его командой по Ближнему Востоку», — сообщил журналист.

На обложке номера, который выйдет 10 ноября, изображен американский лидер, сидящий за столом и сцепивший руки под подбородком. Над ним расположена надпись «Мир Трампа» (Trump's World).

В октябре американский журнал поместил на обложку Трампа после достижения Израилем и палестинским движением ХАМАС соглашения о прекращении огня. После чего президент США раскритиковал Time за опубликованную фотографию. В своей соцсети Truth Social он заявил, что выбранное изображение было худшим из всех когда-либо публиковавшихся. По его мнению, редакторы «стерли» его волосы и добавили «парящую корону», что выглядело «очень странно». Однако он отметил, что статья о нем была неплохой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина