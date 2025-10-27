закрыть
27 октября 2025, понедельник, 22:12
В Албании «забеременела» первая в мире ИИ-министр

  • 27.10.2025, 21:47
В Албании «забеременела» первая в мире ИИ-министр

Виртуальный министр скоро «родит» 83 ребенка.

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил, что виртуальный министр Диелла, созданная искусственным интеллектом, «беременна» и скоро «родит» 83 цифровых помощников — по одному для каждого депутата от правящей Социалистической партии, пишет NDTV.

По его словам, «дети Диеллы» будут персональными виртуальными ассистентами депутатов. Они смогут записывать все, что происходит в парламенте, и сообщать парламентариям о дискуссиях, которые они пропустили.

«Если вы пойдете выпить кофе и забудете вернуться на работу, ваш «ребенок» расскажет, что обсуждали в зале, и подскажет, на кого нужно контратаковать», — добавил премьер.

Рама отметил, что система полностью заработает к концу 2026 года. По словам премьера, Диелла полностью исключает человеческий фактор при распределении государственных средств, что делает систему «на 100% прозрачной».

Албания стала первой страной в мире, официально назначившей искусственный интеллект на пост министра.

