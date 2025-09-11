закрыть
Албания назначила первого в мире «цифрового министра»

1
  • 11.09.2025, 16:56
Албания назначила первого в мире «цифрового министра»
Эди Рама

ИИ Диелла станет «слугой публичных тендеров».

Албания стала первой страной в мире, где министром назначен не человек, а искусственный интеллект. Новый виртуальный чиновник получил имя Диелла (в переводе с албанского — «солнечный свет») и будет отвечать за сферу государственных закупок, объявил премьер-министр страны Эди Рама, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, Диелла станет «слугой публичных тендеров» и обеспечит полную прозрачность процедур. Рама подчеркнул, что теперь решения о тендерах будут приниматься «вне министерств», а процесс станет «100% некоррумпированным и абсолютно прозрачным».

Диелла уже знакома с гражданам через платформу e-Albania, которая объединяет цифровые государственные услуги. У нее есть собственный аватар — молодой женщины в национальной одежде. Искусственный интеллект будет оценивать тендерные заявки и сможет «нанимать таланты со всего мира», что, по словам премьера, поможет разрушить бюрократические барьеры и предвзятость в госструктурах.

Назначение связано с многолетними проблемами Албании в сфере коррупции, особенно в госзакупках. Этот вопрос неоднократно поднимался Евросоюзом в ежегодных отчетах о верховенстве права.

Рама, который в мае 2025 года выиграл исторический четвертый мандат, пообещал, что цифровые реформы помогут стране выполнить цель — вступить в ЕС к 2030 году.

«Это не фантастика, а реальная обязанность Диеллы», — заявил он, представляя первого в мире министра, созданного искусственным интеллектом.

