Албания назначила первого в мире «цифрового министра»1
- 11.09.2025, 16:56
ИИ Диелла станет «слугой публичных тендеров».
Албания стала первой страной в мире, где министром назначен не человек, а искусственный интеллект. Новый виртуальный чиновник получил имя Диелла (в переводе с албанского — «солнечный свет») и будет отвечать за сферу государственных закупок, объявил премьер-министр страны Эди Рама, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
По его словам, Диелла станет «слугой публичных тендеров» и обеспечит полную прозрачность процедур. Рама подчеркнул, что теперь решения о тендерах будут приниматься «вне министерств», а процесс станет «100% некоррумпированным и абсолютно прозрачным».
Диелла уже знакома с гражданам через платформу e-Albania, которая объединяет цифровые государственные услуги. У нее есть собственный аватар — молодой женщины в национальной одежде. Искусственный интеллект будет оценивать тендерные заявки и сможет «нанимать таланты со всего мира», что, по словам премьера, поможет разрушить бюрократические барьеры и предвзятость в госструктурах.
Назначение связано с многолетними проблемами Албании в сфере коррупции, особенно в госзакупках. Этот вопрос неоднократно поднимался Евросоюзом в ежегодных отчетах о верховенстве права.
Рама, который в мае 2025 года выиграл исторический четвертый мандат, пообещал, что цифровые реформы помогут стране выполнить цель — вступить в ЕС к 2030 году.
«Это не фантастика, а реальная обязанность Диеллы», — заявил он, представляя первого в мире министра, созданного искусственным интеллектом.