ВСУ разгромили армию РФ под Добропольем 12 27.10.2025, 22:32

5,822

Иллюстрационное фото

Опубликованы впечатляющие кадры шестичасового боя.

На рассвете 27 октября российская армия предприняла очередную крупную механизированную атаку на Добропольском направлении. Оккупанты пытались прорваться к селам Шахово и Владимировка. И закончилось это для них грандиозным разгромом.

Впечатляющие кадры боя опубликовали украинские защитники, передает Dialog.UA.

В наступлении участвовали 29 единиц бронетехники. Бой продолжался более шести часов, но попытка противника захватить населенные пункты полностью провалилась.

Потери российской армии оказались серьезными: уничтожено 15 единиц техники, включая 2 танка, 12 боевых бронированных машин и 1 автомобиль. Большая часть вражеской пехоты была ликвидирована точными ударами FPV-дронов. Украинские подразделения продолжают зачистку территории от разбежавшихся в разные стороны солдат Путина.

33-я отдельная механизированная бригада, оборонявшая позиции под Владимировкой, рассказала о бое.

«Серое и сырое утро понедельника началось со штурма, который враг разделил на две волны… Оккупантов встретили бомберы и FPV… В огне и под обстрелом «черепашки» в спешке десантировали захватчиков в лесопосадки на окраинах села, не сумев достичь результата. На растерянных россиян устроили охоту казаки на дронах. Остатки техники поспешно откатились назад», — сообщили украинские воины.

Российские войска продолжают нести тяжелые потери, не достигая никаких стратегических успехов.

