ВСУ разгромили армию РФ под Добропольем

12
  • 27.10.2025, 22:32
  • 5,822
ВСУ разгромили армию РФ под Добропольем
Иллюстрационное фото

Опубликованы впечатляющие кадры шестичасового боя.

На рассвете 27 октября российская армия предприняла очередную крупную механизированную атаку на Добропольском направлении. Оккупанты пытались прорваться к селам Шахово и Владимировка. И закончилось это для них грандиозным разгромом.

Впечатляющие кадры боя опубликовали украинские защитники, передает Dialog.UA.

В наступлении участвовали 29 единиц бронетехники. Бой продолжался более шести часов, но попытка противника захватить населенные пункты полностью провалилась.

Потери российской армии оказались серьезными: уничтожено 15 единиц техники, включая 2 танка, 12 боевых бронированных машин и 1 автомобиль. Большая часть вражеской пехоты была ликвидирована точными ударами FPV-дронов. Украинские подразделения продолжают зачистку территории от разбежавшихся в разные стороны солдат Путина.

33-я отдельная механизированная бригада, оборонявшая позиции под Владимировкой, рассказала о бое.

«Серое и сырое утро понедельника началось со штурма, который враг разделил на две волны… Оккупантов встретили бомберы и FPV… В огне и под обстрелом «черепашки» в спешке десантировали захватчиков в лесопосадки на окраинах села, не сумев достичь результата. На растерянных россиян устроили охоту казаки на дронах. Остатки техники поспешно откатились назад», — сообщили украинские воины.

Российские войска продолжают нести тяжелые потери, не достигая никаких стратегических успехов.

