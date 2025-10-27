Украинские воины отбили наступление россиян в районе Доброполья 1 27.10.2025, 21:54

Оккупанты понесли большие потери.

Российские войска осуществили очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья, пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка. Враг понес большие потери.

Об этом сообщает Telegram 1-го корпуса НГУ «Азов».

Как сообщается, в атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков.

Противник пытался усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами - по 4-5 единиц - по разным маршрутам и в разное время.

Оккупанты также рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, которые затрудняют работу беспилотников. Несмотря на это, их замысел был сорван.

Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины - прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ и Нацгвардии, а также экипажей Сил беспилотных систем - атака противника, которая продолжалась более шести часов, была отбита.

В результате враг потерял 15 единиц техники: два танка, 12 боевых бронированных машин и одну единицу легкового автотранспорта. Вражеская пехота, которая десантировалась с техники, уничтожалась FPV-дронами.

Сейчас продолжается зачистка мест высадки пехотинцев противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com