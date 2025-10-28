Кто стал первым человеком на экране телевизора? 28.10.2025, 15:05

Сначала в своих опытах изобретатель использовал манекен.

Шотландский изобретатель Джон Лоуги Бэрд впервые передал распознаваемое изображение человеческого лица в 1925 году. Так на свет появилась телевизионная эпоха, а первым человеком на экране стал 20-летний офисный работник Уильям Тейнтон, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

До этого десятилетиями ученые пытались воплотить идею телевидения, но именно Бэрд, работавший с подручными материалами — велосипедными лампами, фанерой и жестяными коробками, — сумел совершить прорыв. Его устройство использовало вращающийся диск, который построчно сканировал изображение и передавал его на приемник.

После неудачных экспериментов в Хастингсе Бэрд перебрался в Лондон, где снял лабораторию на Фрит-стрит. Из-за жара от осветительных ламп людям трудно было участвовать в испытаниях, и изобретатель пользовался куклой по имени Стуки Билл. Но в тот осенний день он решился на эксперимент с живым человеком — и пригласил Тейнтона из офиса этажом ниже.

«Он был так взволнован, что едва мог говорить», — вспоминал Тейнтон спустя 40 лет. Сидя перед раскаленными лампами, он выдержал всего минуту, пока Бэрд наблюдал за изображением на приемном экране. Когда тот увидел лицо помощника, закричал: «Я вижу тебя, Уильям! Я получил телевидение!»

Тейнтон получил за участие полкроны — первую «телевизионную зарплату» в истории.

Бэрд предсказал, что когда-нибудь «телевидение будет в каждом доме по всему миру». Спустя век его слова стали реальностью — от лондонской лаборатории на Фрит-стрит до миллионов экранов на всех континентах.

