В Добруше возле подъезда нашли лебедя, который отбился от стаи 28.10.2025, 19:38

Иллюстративное фото

Жители переживают за его судьбу.

В Добруше возле подъезда обнаружили молодого серого лебедя – птицу отпустили в озеро, но местные жители переживают, как она переживёт зиму, рассказали в Telegram-канале районной газеты «Добрушскі край».

Местные жители предполагают, что птица не смогла улететь со стаей, в которой насчитывалось не менее 15 белых лебедей.

– Все белые, а этот серый, видимо, молодой. Наверное, появился на свет у нас на озере, – рассказала жительница Добруша Светлана.

Неравнодушные жильцы помогли пернатому добраться до воды – его отпустили в озеро и сообщили о ситуации экологам. Специалисты осмотрели птицу и убедились, что с её крыльями и лапами всё в порядке.

Однако беспокойство у местных не исчезло: что будет с птицей, когда озеро покроется льдом?

В Минприроды отмечают, что осенью и зимой часто получают обращения от граждан, обеспокоенных тем, что аисты, лебеди и другие птицы не улетели с остальными сородичами. Но не всегда такие ситуации требуют вмешательства.

Если у птицы нет явных травм – вывернутого крыла, следов крови или вырванных перьев, – лучше не беспокоить её. Лебеди, как и аисты, могут оставаться в природе до наступления сильных морозов и улететь самостоятельно. Взрослая особь при необходимости способна разбежаться по льду и взлететь.

В случае, если птица ранена, необходимо обратиться в территориальный орган Минприроды, МЧС или милицию. Самостоятельно забирать дикую птицу из природы нельзя – за это предусмотрена административная ответственность.

В каждом районе Беларуси созданы комиссии по оказанию помощи диким животным. В их состав входят представители райисполкомов, ЖКХ, Минприроды и ветеринарной службы. Именно они принимают решение, нужно ли отлавливать животное для лечения или передачи на содержание физическому или юридическому лицу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com