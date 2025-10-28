В Добруше возле подъезда нашли лебедя, который отбился от стаи
Жители переживают за его судьбу.
В Добруше возле подъезда обнаружили молодого серого лебедя – птицу отпустили в озеро, но местные жители переживают, как она переживёт зиму, рассказали в Telegram-канале районной газеты «Добрушскі край».
Местные жители предполагают, что птица не смогла улететь со стаей, в которой насчитывалось не менее 15 белых лебедей.
– Все белые, а этот серый, видимо, молодой. Наверное, появился на свет у нас на озере, – рассказала жительница Добруша Светлана.
Неравнодушные жильцы помогли пернатому добраться до воды – его отпустили в озеро и сообщили о ситуации экологам. Специалисты осмотрели птицу и убедились, что с её крыльями и лапами всё в порядке.
Однако беспокойство у местных не исчезло: что будет с птицей, когда озеро покроется льдом?
В Минприроды отмечают, что осенью и зимой часто получают обращения от граждан, обеспокоенных тем, что аисты, лебеди и другие птицы не улетели с остальными сородичами. Но не всегда такие ситуации требуют вмешательства.
Если у птицы нет явных травм – вывернутого крыла, следов крови или вырванных перьев, – лучше не беспокоить её. Лебеди, как и аисты, могут оставаться в природе до наступления сильных морозов и улететь самостоятельно. Взрослая особь при необходимости способна разбежаться по льду и взлететь.
В случае, если птица ранена, необходимо обратиться в территориальный орган Минприроды, МЧС или милицию. Самостоятельно забирать дикую птицу из природы нельзя – за это предусмотрена административная ответственность.
В каждом районе Беларуси созданы комиссии по оказанию помощи диким животным. В их состав входят представители райисполкомов, ЖКХ, Минприроды и ветеринарной службы. Именно они принимают решение, нужно ли отлавливать животное для лечения или передачи на содержание физическому или юридическому лицу.