28 октября 2025, вторник, 21:04
Трамп в 18-й раз остался доволен своей фотографией на обложке Time

1
  • 28.10.2025, 19:42
  • 2,248
Трамп в 18-й раз остался доволен своей фотографией на обложке Time
Дональд Трамп

27 октября журнал сменил обложку ноябрьского выпуска после критики президента США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась фотография на новой обложке ноябрьского выпуска журнала Time с его портретом. Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса в Токио.

«Меня поместили на обложку журнала Time. Хорошая фотография, спасибо за это. Я был на обложке около 50 раз, понравились мне только 17, теперь будет 18», — сказал Трамп.

В середине октября журнал Time опубликовал обложку ноябрьского выпуска, посвященную состоявшемуся под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. На нее журнал поместил фото Трампа, сделанное снизу вверх.

На следующий день президент США раскритиковал выбранную фотографию, назвав ее «суперплохой» и «худшей за все время». По словам Трампа, на изображении у него «исчезли волосы», а на макушке появилось «нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую».

27 октября журнал сменил обложку ноябрьского выпуска. Теперь на нее поместили фотографию президента, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На изображении Трамп сидит анфас, сложив руки под подбородком.

Кроме того, журнал сменил подзаголовок: вместо надписи «Его триумф» теперь написано «Мир Трампа».

