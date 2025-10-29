закрыть
29 октября 2025, среда, 9:38
  • 29.10.2025, 9:03
  • 2,638
Новейший американский сверхзвуковой самолет X-59 совершил первый полет

Фотофакт.

Новейший сверхзвуковой самолет X-59 QueSST, созданный компанией Lockheed Martin в рамках программы Quiet SuperSonic Technology (QueSST), успешно совершил свой первый полет.

Как сообщает Flightradar24, пока неизвестно, удалось ли X-59 преодолеть сверхзвуковой барьер, однако во время дебютного вылета, вероятно, проверялись ключевые летные системы — в частности авионика , управление, шасси и другие узлы

Американский авиаспотер Jarod M. Hamilton обнародовал в соцсети Х (Twitter) снимки, сделанные в ходе испытаний. Как и во время большинства тестовых полетов экспериментальных самолетов, X-59 летал с выпущенным шасси.

Основная цель программы QueSST — создание технологий, которые позволят снизить шум при сверхзвуковых полетах, что может открыть путь к отмене международных ограничений на полеты над населенными пунктами.

Снижение громкости X-59 достигается благодаря специальной аэродинамической форме корпуса, минимизирующей образование ударных волн. Главная особенность – удлиненная, острая носовая часть, уменьшающая силу звукового удара.

Даже волны, которые все же образуются, имеют гораздо меньшую интенсивность, чем у традиционных сверхзвуковых самолетов.

Разгон X-59 QueSST обеспечивает турбореактивный двигатель F414-GE-100, установленный на фюзеляже длиной 28,7 метра и крыльями с размахом 9 метров.

