закрыть
29 октября 2025, среда, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брестские дорожники продавали краску в интернете вместо нанесения разметки

1
  • 29.10.2025, 14:05
  • 1,380
Брестские дорожники продавали краску в интернете вместо нанесения разметки

Рабочие таскали разметочную эмаль и растворитель прямо с объекта.

Брестская транспортная прокуратура вскрыла схему хищений на одном из автодорожных предприятий региона. Вместо того чтобы размечать дороги по госпрограмме «Дороги Беларуси», рабочие вывозили краску с растворителем — и продавали через онлайн-площадки.

С весны 2025 года рабочие бригады таскали разметочную эмаль и растворитель прямо с объекта. В итоге с объектов пропало не меньше 1 380 кг краски и 36 кг растворителя. Ущерб бюджету — более 5 тысяч рублей.

Похищенное сбывали через интернет, рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области. Дело сейчас в Следственном комитете. Кроме того, водитель того же предприятия слил и забрал себе 20 литров дизтоплива, нанеся ущерб на 52 рубля. За мелкое хищение его привлекли к ответственности по ст.11.1 КоАП.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип