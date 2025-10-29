Брестские дорожники продавали краску в интернете вместо нанесения разметки 1 29.10.2025, 14:05

1,380

Рабочие таскали разметочную эмаль и растворитель прямо с объекта.

Брестская транспортная прокуратура вскрыла схему хищений на одном из автодорожных предприятий региона. Вместо того чтобы размечать дороги по госпрограмме «Дороги Беларуси», рабочие вывозили краску с растворителем — и продавали через онлайн-площадки.

С весны 2025 года рабочие бригады таскали разметочную эмаль и растворитель прямо с объекта. В итоге с объектов пропало не меньше 1 380 кг краски и 36 кг растворителя. Ущерб бюджету — более 5 тысяч рублей.

Похищенное сбывали через интернет, рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области. Дело сейчас в Следственном комитете. Кроме того, водитель того же предприятия слил и забрал себе 20 литров дизтоплива, нанеся ущерб на 52 рубля. За мелкое хищение его привлекли к ответственности по ст.11.1 КоАП.

