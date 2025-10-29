Очередь легковых машин на выезд в Польшу выросла почти в три раза
- 29.10.2025, 16:13
В пункте пропуска «Брест» скопилось более тысячи легковушек и десятки автобусов.
Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу выросла почти в три раза из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Литвой. По данным Погранкомитета Беларуси, 29 октября по состоянию на 14.00 по беларусскому времени в электронной очереди в пункте пропуска «Брест» зарегистрировано 1155 легковушек. Выезда ожидает также 35 автобусов.
Днем 25 октября, до инцидентов на литовской границе, в очереди на выезд из Беларуси в Польшу было зарегистрировано около 400 машин. Очереди автобусов в отдельные часы не было вовсе, а в моменты пиковой нагрузки в ней стояло несколько бортов.